Самара, , 12:45 — REGNUM Более 50 социально-ориентированных некоммерческих организаций Самарской области смогут реализовать свои проекты с поддержкой региона. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба областного министерства экономического развития и инвестиций.

НКО

Сообщается, что в Самарской области прошло заседание конкурсной комиссии по отбору социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Этот конкурс призван поддержать организации, которые работают с незащищенными категориями граждан, деятельность которых направлена на раскрытие творческого потенциала различных групп населения, пропаганду семейных ценностей, а также создание общественных пространств, бережное отношение к природе и защиту животных.

Отмечается, что в регионе зарегистрировано 4437 некоммерческих организаций, при этом порядка 80% из них являются социально ориентированными. Количество работников таких НКО превышает 19 тысяч человек, помимо этого, к их работе привлечено свыше 29 тысяч волонтеров.

Сообщается, что в 2022 году к участию конкурсе было допущено 219 заявок из 28 муниципалитетов.

«С 2022 года мы исключили требование об обязательном софинансировании проектов за счет средств организации. Кроме того, по новым требованиям до участия в конкурсе были допущены организации, имеющие задолженность по уплате налогов до 300 тысяч рублей. Конкурсные направления в текущем году дополнены новыми тематиками: социализация молодежи, организация досуга людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья, пропаганда семейных ценностей, популяризация культуры, популяризация благотворительной деятельности», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Сообщается, что по итогам конкурсного отбора комиссия определила 56 победителей из 16 муниципальных образований. При этом максимальный размер гранта составляет два млн рублей, срок реализации проектов с использованием безвозмездных средств не должен превышать 18 месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области конкурс грантов на реализацию социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций был возобновлен в 2019 году. За четыре года грантовый фонд конкурса вырос более чем в два раза с 30 млн рублей до 81,2 млн рублей.