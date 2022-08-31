Самара, 31 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Более 50 социально-ориентированных некоммерческих организаций Самарской области смогут реализовать свои проекты с поддержкой региона. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба областного министерства экономического развития и инвестиций.

НКО

Сообщается, что в Самарской области прошло заседание конкурсной комиссии по отбору социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Этот конкурс призван поддержать организации, которые работают с незащищенными категориями граждан, деятельность которых направлена на раскрытие творческого потенциала различных групп населения, пропаганду семейных ценностей, а также создание общественных пространств, бережное отношение к природе и защиту животных.

Отмечается, что в регионе зарегистрировано 4437 некоммерческих организаций, при этом порядка 80% из них являются социально ориентированными. Количество работников таких НКО превышает 19 тысяч человек, помимо этого, к их работе привлечено свыше 29 тысяч волонтеров.

Сообщается, что в 2022 году к участию конкурсе было допущено 219 заявок из 28 муниципалитетов.

«С 2022 года мы исключили требование об обязательном софинансировании проектов за счет средств организации. Кроме того, по новым требованиям до участия в конкурсе были допущены организации, имеющие задолженность по уплате налогов до 300 тысяч рублей. Конкурсные направления в текущем году дополнены новыми тематиками: социализация молодежи, организация досуга людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья, пропаганда семейных ценностей, популяризация культуры, популяризация благотворительной деятельности», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской областиДмитрия Богданова.

Сообщается, что по итогам конкурсного отбора комиссия определила 56 победителей из 16 муниципальных образований. При этом максимальный размер гранта составляет два млн рублей, срок реализации проектов с использованием безвозмездных средств не должен превышать 18 месяцев.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области конкурс грантов на реализацию социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций был возобновлен в 2019 году. За четыре года грантовый фонд конкурса вырос более чем в два раза с 30 млн рублей до 81,2 млн рублей.