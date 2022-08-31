Москва, , 12:34 — REGNUM Мошенники сумели выманить деньги у дочери пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Она попалась на уловки с банковскими картами, рассказал Песков на марафоне «Знание. Сила».

Банковские карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам представителя Кремля, мошенники отлично умеют убеждать, но используют свой талант для преступных целей. Его дочь пострадала от мошеннических действий в прошлом году.

«Уж сколько я ей говорил, она говорит, это был как гипноз, она даже ничего не поняла, как она стала называть свои ПИНы и так далее. И у нее с двух карточек сняли деньги», — сказал Песков.

Он добавил, что службы безопасности банков среагировали и вернули его дочери деньги, но неизвестно, поймали ли «этих нехороших, талантливых людей».

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