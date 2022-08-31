Воронеж, , 12:45 — REGNUM Подростки сорвали флаг Российской Федерации со здания на улице Туполева в Левобережном районе Воронежа. Сообщения о происшествии появились 31 августа в соцсетях.

Флаги России Алексей Колчин © ИА REGNUM

«31 августа, 2:00 ночи. На Туполева, 24 пьяные подростки сорвали флаг России», — такое сообщение с фото появилось в паблике «Мой и твой Воронеж».

Автор поста сообщил, что жителями дома написано заявление в полицию, есть видеозапись с камер наблюдения, и напомнил об уголовной ответственности за надругательство над флагом России.

По информации РИА «Воронеж», в администрации города и в управе района уже в курсе ситуации. В мэрии уточнили, что государственный флаг Российской Федерации и флаг СССР были вывешены горожанами самостоятельно.

В свою очередь, в полиции начали проверку по факту произошедшего.

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции обнаружена видеозапись с противоправными действиями. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа Воронеж оказался в центре скандала из-за двух подростков, осквернивших могилы и выложившие видео в сеть.