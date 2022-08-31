В Воронеже подростки сорвали флаг РФ, полиция проводит проверку
Воронеж, 31 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Подростки сорвали флаг Российской Федерации со здания на улице Туполева в Левобережном районе Воронежа. Сообщения о происшествии появились 31 августа в соцсетях.
Автор поста сообщил, что жителями дома написано заявление в полицию, есть видеозапись с камер наблюдения, и напомнил об уголовной ответственности за надругательство над флагом России.
По информации РИА «Воронеж», в администрации города и в управе района уже в курсе ситуации. В мэрии уточнили, что государственный флаг Российской Федерации и флаг СССР были вывешены горожанами самостоятельно.
В свою очередь, в полиции начали проверку по факту произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа Воронеж оказался в центре скандала из-за двух подростков, осквернивших могилы и выложившие видео в сеть.