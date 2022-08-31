Вологда, 31 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Вологодской области «Пушкинской картой» за год воспользовались более 42 тысяч человек, сообщает региональное правительство.

Министерство культуры Забайкалья Пушкинская карта

Наибольшим спросом у подрастающего поколения пользовались Вологодский драматический театр, Театр для детей и молодежи, кинотеатры «Победа» в Череповце и «Ленком» в Вологде, а также областная картинная галерея.

«Пушкинская карта» пробудила у ребят живой интерес к искусству и культуре, истории родной страны, — заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. — Это также отличный инструмент для развития внутреннего туризма на наших территориях, который привлекает школьников и студентов в небольшие уютные музеи, культурные центры в районах и знаковых местах области».

Напомним, в Вологодской области по «Пушкинской карте» можно посетить сразу 51 организацию, среди них 13 культурных центров, 12 музеев, 10 кинотеатров и 7 театров.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут запустить аналог «Пушкинской карты» для читающей молодёжи.