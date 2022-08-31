Ярославль, 31 августа 2022, 12:33 — REGNUM В Ярославской области с 1 сентября проезд по карте «Мир», загруженной в смартфон, станет дешевле на 6 рублей. Об этом сообщает региональное правительство.
Механизм работы достаточно простой — карту необходимо загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платёжных сервисов — MirPay или Samsung Pay. Гаджет также должен поддерживать функцию NFC.
Предложение будет действовать до конца года, сократить стоимость проезда можно будет как в автобусе, так в троллейбусе и трамвае.
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