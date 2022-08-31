Ярославль, , 12:33 — REGNUM В Ярославской области с 1 сентября проезд по карте «Мир», загруженной в смартфон, станет дешевле на 6 рублей. Об этом сообщает региональное правительство.

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Механизм работы достаточно простой — карту необходимо загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платёжных сервисов — MirPay или Samsung Pay. Гаджет также должен поддерживать функцию NFC.

«В Ярославской области оплата проезда картами «Мир» находится на втором месте по популярности после покупок в гипермаркетах и супермаркетах. С начала года жители региона расплатились национальными картами в общественном транспорте более 7 миллионов раз. Мы проводим такую акцию в регионе впервые и надеемся, что жители области оценят все удобство и технологичность оплаты проезда смартфоном и смогут существенно сэкономить на поездках», — рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Предложение будет действовать до конца года, сократить стоимость проезда можно будет как в автобусе, так в троллейбусе и трамвае.

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