Рабат, 31 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Береговая охрана Марокко подвела итоги своей работы за период с 22 по 30 августа. Об этом сообщает информационное агентство MAP со ссылкой на источник в руководстве ведомства.

Stabilisation UnitDFID Мигранты

По словам источника, за указанный период сотрудникам береговой охраны удалось спасти 743 нелегальных мигранта, пытавшихся попасть в ЕС. Так, в ходе операции были спасены граждане ряда стран Африки, а также уроженцы Йемена, Судана, Палестины, Ливии, Египта и Алжира.

Источник MAP сообщил, что нелегальные мигранты пытались пересечь Средиземное море на самодельных лодках, байдарках, водных мотоциклах и вплавь. Спасённые люди получили первую помощь на борту подразделений Королевского флота Марокко, прежде чем были доставлены в ближайшие порты Королевства и переданы местной жандармерии для проведения административных процедур.