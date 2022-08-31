Хельсинки, 31 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинистё выразил соболезнования в связи с кончиной последнего Генерального секретаря ЦК КПСС и первого президента СССР Михаила Горбачёва.

Michał Józefaciuk Саули Ниинистё

Финский лидер отметил важную роль политика в построении мира в Европе.

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«Ушёл один из творцов истории прошлого века. Михаил Горбачёв сыграл решающую роль в преодолении разногласий холодной войны и построении мира в Европе», — написал президент Финляндии в Twitter.

Он также выразил соболезнования близким политика.

Как сообщало ИА REGNUM, последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв скончался 30 августа после продолжительной болезни. Он будет похоронен рядом с могилой его супруги Раисы Горбачёвой на Новодевичьем кладбище в Москве.

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