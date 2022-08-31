Донецк, 31 августа, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Артиллерия ВСУ открыла огонь по Куйбышевскому району Донецка. Об этом 31 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Сотрудники представительства зафиксировали удар в 12:10. С позиций в Орловке по Куйбышевскому району Донецка выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 15 снарядов.