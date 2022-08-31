Каир, 31 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Спецслужбы Турции и Египта начали негласные консультации по ситуации в Ливии и недопущения роста насилия в этой стране. Об этом 31 августа сообщил анонимный источник Al-Araby-al-Jadid в правительстве Египта.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

По информации источника, египетская сторона опровергает свою причастность к недавней активизации боевых действий в Триполи, которые начались между сторонниками двух альтернативных правительств страны.

«Мы отвергаем причастность Каира к подталкиванию нападения на Триполи. Кроме того, в последнее время мы стали свидетелями контактов на высоком уровне по вопросам безопасности между Египтом и Турцией с целью обсуждения путей сдерживания ситуации в Ливии и предотвращения начала гражданской войны», — цитирует издание заявление источника.