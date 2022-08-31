Джакарта, 31 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо поручил раскрыть дело об убийстве гражданских лиц в Тимике, Папуа, в котором предположительно были замешаны индонезийские военные, сообщает CNN Indonesia.

Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

Глава государства хочет, чтобы полиция тщательно расследовала это дело.

Президент считает, что на данный момент самым важным является полное расследование. После этого должно быть проведено судебное разбирательство.

Ранее в Тимике были убиты и искалечены четыре человека. Шесть военных подозреваются в причастности к убийству.

Как сообщало ИА REGNUM, шестеро индонезийских военнослужащих были арестованы по подозрению в жестоком убийстве четырех коренных жителей провинции Папуа (Индонезия).

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