Донецк, 31 августа, 2022, 12:22 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 15 снарядов. Об этом 31 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 10:25 зафиксирована атака с позиций ВСУ в Марьинке (западная часть города). По Петровскому району Донецка выпущено 15 снарядов калибра 152 мм.

В 11:15 с позиций в населённом пункте Керамик стреляли в Новобахмутовку, выпустив по населённому пункту три снаряда калибра 152 мм.