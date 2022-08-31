Якутск, 31 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Якутяне 12 и 14 лет пострадали от действий пьяных взрослых жителей села Кескил Томпонского района республики. Подростки госпитализированы с травмами, сообщило ЯСИА со ссылкой на управление МВД по региону.

Goodfon.ru Подростки

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Молодые люди утверждают, что наказали несовершеннолетних за противоправные действие, которые те совершали в течение нескольких лет в отношении девятилетней девочки. Действиям подростков дадут правовую оценку, подчеркнули в МВД. Решение по инциденту будут принимать следственные органы.

«В настоящее время решается вопрос об их помещении в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей», — также отметили в ведомстве.

В соцсетях якутяне рассказали, что детей били несколько часов на протяжение ночи. Люди также пожаловались на то, что полиция пассивно расследует случай избиения несовершеннолетних.

«Как это бывает в деревнях родственники сразу же начали пытаться договориться с потерпевшими. Не заинтересованы в таком скандале и местные власти, так как Кескил маленькое село, в котором все друг друга прекрасно знают», — писали местные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгороде прокуратура выясняет обстоятельства инцидента на строительной площадке, где якобы избили несовершеннолетних работников. На действия строителей в соцсетях пожаловалась мать одного из них.