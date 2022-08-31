Чебоксары, 31 августа, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В столице Чувашии отозвали разрешение об увеличении этажности двух студенческих общежитий с 5-ти до 13 и 16 этажей в микрорайоне Университет. Соответствующе постановление подписал глава администрации Чебоксар Денис Спирин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Данный документ принят после протеста прокуратуры, которая проводила проверку на основании обращений инициативной группы жильцов микрорайона.

ИА REGNUM За забором — территория университета

Решение касается студенческих общежитий, которые предлагается построить в микрорайоне Университет в Чебоксарах. Мэр города отменил один из пунктов постановления от 6 июня 2022 года № 2025 «О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка и отклонения от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства». Речь идёт о пункте 3, разрешающим значительно увеличить этажность «общаг».

«Пункт 3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства — «Комплекс студенческих общежитий с блоком обслуживания «ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И. Н. Ульянова», […] расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, в части изменения предельной этажности здания корпуса № 1 с 5 до 13 этажей, корпуса № 2 с 5 до 16 этажей», — отмечалось в решении от 6 июня.

18 августа 2022 года после протеста прокуратуры глава администрации подписал постановление, внеся изменение в своё указанное выше июньское решение.

«Внести в постановление […] изменение, признав утратившим силу пункт 3», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее прокуратура Чебоксар опротестовала постановление городской мэрии в части предоставления разрешения об изменении предлагаемой этажности двух общежитий с 5 до 13 и 16 этажей, считая, что на данном земельном участке можно строить общежития «только до пяти этажей». Прокурорская проверка проводилась на основании письма из аппарата приволжского полпреда Игоря Комарова, куда поступило обращение от инициативной группы жильцов микрорайона Университет.