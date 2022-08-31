Верхняя Пышма, Свердловская область, 31 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В последний день лета состоялся пуск трамваев на междугородней линии Екатеринбург — Верхняя Пышма. Первыми пассажирами стали губернатор региона Евгений Куйвашев, Почетный гражданин Свердловской области Андрей Козицын, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Верхней Пышмы Иван Соломин.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Трамвай Екатеринбург — Верхняя Пышма

Этот маршрут прежде всего решает комплекс накопившихся проблем связи двух городов. Он проложен около крупных существующих и перспективных жилых застроек, в шаговой доступности к станции метро «Проспект Космонавтов» и проходит вблизи магистральных дорог, что создает альтернативу автотранспорту. С пуском трамвайного сообщения более доступными станут для посещения жителям Екатеринбурга и гостям Среднего Урала музейный комплекс, Кванториум и другие достопримечательности Верхней Пышмы.

«Решение построить межмуниципальную ветку было очень закономерным. Очень удобно — 20-30 минут по выделенным путям — и ты на месте. Задача была сложной, но мы планомерно двигались к её решению. И я искренне рад, что проект мы реализовали. Между городами будут курсировать отечественные трамваи «Львёнок» вместимостью до 155 человек. Они оборудованы системой климат-контроля, откидной платформой, валидаторами. Мы проехались сейчас — действительно здорово и удобно!» — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Трамвай Екатеринбург — Верхняя Пышма

Ежедневно междугородним трамвайным сообщением смогут воспользоваться 11 тысяч человек, в год это составит порядка 4 млн человек. На линии предусмотрено 14 остановок — 10 в областном центре и 4 в Медной столице Урала. Теперь при поездке в трамвае со скоростью около 40 км/час пассажиры смогут сэкономить до 30% времени в пути.

Как ранее сообщалось, при строительстве было уложено 13,5 км трамвайных рельсов в Верхней Пышме и 22,5 км в Екатеринбурге, соответственно — 11 304 и 19 266 шпал, 13,2 и 35 тонн асфальта, протянуто 5,4 и 9 км контактного кабеля, установлено 90 и 300 опор, отсыпано порядка 28 тысяч и 100 тысяч кубометров щебня.

Строительство велось с весны 2019 года. Были получены все согласования и разрешения естественных монополистов, перенесены сети и коммуникации, урегулированы отношения с собственниками земельных участков, решены сложные инженерные задачи.

Поставила подвижной состав и обслуживает трамвайную линию в рамках концессионного соглашения компания «Мовиста Регионы».

По транспортной артерии, связавшей два города, будет курсировать 11 низкопольных односекционных трамвайных вагонов «Львенок». Перевозки будет осуществлять дочерняя компания «Мовиста Регионы» — ООО «Верхнепышминский трамвай».

«Львёнок» — современный, энергоэффективный, экологичный и элегантный городской трамвайный вагон нового поколения. В его основе — уникальная низкопольная, поворотная, эластичная тележка разработки и производства «ПК Транспортные системы». Кабина водителя спроектирована с максимальной обзорностью и высокой эргономичностью водительского места, кроме того в трамвайном вагоне предусмотрены интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации, дополнительные элементы пассивной безопасности рабочего места водителя, системы активной и пассивной помощи водителю при управлении трамвайным вагоном.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Трамвай Екатеринбург — Верхняя Пышма

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Трамвай Екатеринбург — Верхняя Пышма

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Трамвай Екатеринбург — Верхняя Пышма

Трамвай «Львенок» отличают не только компактность, но и просторный салон, широкие дверные проемы, USB-розетки для зарядки мобильных устройств, передовой медиакомплекс, современная система климат-контроля. Особое внимание разработчики уделили комфорту маломобильных пассажиров. Для их удобства «Львенок» оборудован откидной аппарелью и кнопкой вызова водителя.

Эргономичный интерьер «Львенка» выполнен с использованием алюминиевых сплавов, что делает его не только долговечным, но и пожаробезопасным.

В настоящее время трамвай «Львенок» успешно эксплуатируются в Москве, Ижевске, Улан-Удэ, Перми, Ульяновске, Красноярске и Череповце.