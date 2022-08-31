Тулун, Иркутская область, 31 августа, 2022, 12:19 — ИА Регнум. На территории опережающего социально-экономического развития «Тулун» появился новый резидент — производитель травмобезопасной плитки, сообщает 31 августа телеграмм-канал правительства Иркутской области. Теперь в ТОСЭР 7 резидентов, общая стоимость проектов составляет 153 млн руб.

Цитата с сайта президента РФ Владимир Путин в Тулуне

ООО «Сибавтотранс» — новый проект, направленный на утилизацию автомобильной резины различных размеров — от легковой до грузовой техники. После переработки вторсырья компания будет изготавливать прорезиненную плитку, которая используется на спортивных объектах, при благоустройстве и при строительстве детских площадок. Общая стоимость инвестпроекта — 17,9 млн рублей.

«Последние годы идет активное благоустройство территорий, в том числе в рамках проекта «Народные инициативы», и многие проекты предусматривают использование именно такой прорезиненной, более безопасной плитки. Это значит, что на продукцию есть спрос, в том числе у нас в Иркутской области», — пояснила министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун. Она также отметила, что предприятие нацелено организовать сбор вторсырья на территории области, для этого есть соответствующая техника, что в разы упростит для жителей региона процедуру сдачи вторсырья.

«В итоге инвестпроект поможет создать актуальный, конкурентоспособный товар и новые рабочие места, а также сократить количество определенного вида отходов», — пояснила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент во всех ТОСЭР Иркутской области зарегистрировано 25 резидентов: 12 на территории города Усолье-Сибирское, шесть в Тулуне, четыре в Саянске, три в Черемхово. Действие четырех территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Иркутской области продлили на два года.

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