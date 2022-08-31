Южно-Сахалинск, 31 августа, 2022, 12:18 — ИА Регнум. На Сахалине, по данным на 31 августа, на водных объектах утонули шесть человек, в том числе один ребёнок, об этом в ходе пресс-конференции рассказал заместитель руководителя областного Центра ГИМС ГУ МЧС России Роман Чепин.

ГУ МЧС по Красноярскому краю Тонущий человек

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Взрослые на Сахалине тонули в воде в основном, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Причинами трагедий с детьми, по мнению специалистов, чаще всего становится безответственность родителей, которые оставляли несовершеннолетних без присмотра.

Как сообщалоИА REGNUM, в Курганской области выясняют обстоятельства гибели рыбака на озере Малое Песьяное.