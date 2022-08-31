Москва, 31 августа, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Экипажи авиационной эскадрильи вертолётов Ми-8 выполнили комплекс упражнений в ходе плановых полетов над районами Кольского полуострова. Полеты совершались в дневное и ночное время в сложных метеоусловиях. Всего в летных сменах было задействовано более 10 экипажей, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вертолёт «Ми-8»

Вертолётчиками армии ВВС и ПВО Северного флота были многократно отработаны упражнения по самостоятельному подбору площадки в труднодоступной местности, пилотирование и посадка с одним выключенным двигателем. Кроме того, экипажи вертолётов Ми-8 выполнили полёты по маршруту между аэродромами Североморск-2 — Североморск-1.

Отметим, что многоцелевой вертолёт Ми-8 был разработан Опытным конструкторским бюро М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Считается самым массовым двухдвигательным вертолётом в мире и используется более чем в 50 странах мира. Ми-8 и его различные модификации эксплуатировались в более чем 20 конфликтах и войнах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что переданное в эксплуатацию научно-экспедиционное судно ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» сможет принимать на борту тяжёлые вертолёты типа Ми-8.

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