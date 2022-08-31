Евпатория, Крым, 31 августа, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введён в Евпатории из-за аварии на Донузлавском водоводе, сообщили в пресс-службе ГУП «Вода Крыма» 31 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

«Введен режим «Чрезвычайной ситуации» на территории Евпатории в связи с аварией на Донузлавском водоводе. Аварийно-ремонтные работы продолжаются», — говорится в сообщении предприятия.

На период выполнения ремонтных работы организован подвоз питьевой воды, по ряду адресов установят ёмкости с водой.

Авария на водоводе в Евпатории произошла в ночь на 30 августа. Ранее сообщалось, что устранить последствия аварии планировалось к середине дня 31 августа.