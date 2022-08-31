Пермь, 31 августа, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Перми суд вынес постановление о мере пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего акционера ОАО «Соликамский магниевый завод» Игоря Пестрикова, сообщают СМИ.

ru.torange.biz Арест

Бизнесмен до избрания меры пресечения находился в федеральном розыске. Таким образом он арестован заочно.

Как информирует издание »Коммерсантъ», Пестриков обвиняется в пособничестве в злоупотреблении полномочиями гендиректору Соликамского магниевого завода, а также в хищении средств предприятия. Между заводом и Пестриковым был заключён договор займа на 250 млн рублей под 11% годовых. В качестве обеспечения договора выступали доли заемщика в ООО «Фин-Проект», но оно не могло обеспечить возврат займа. В результате бизнесмен скрылся.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее у Пестрикова и еще ряда аукционеров завода были изъяты акции. После перехода пакета акций в пользу государства выявили странности в финансовых делах предприятия, вызвавшие интерес правоохранительных органов.