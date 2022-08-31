Москва, 31 августа, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Сегодня, 31 августа, президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким бывшего президента СССР Михаила Горбачёва, сообщается на сайте Кремля.

Akcenty.info Михаил Горбачев

Президент особо отметил большую гуманитарную, благотворительную, просветительскую деятельность, которую Горбачёв вёл все последние годы.

«Горбачёв возглавлял Россию в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов и оказал огромное влияние на ход мировой истории», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, решение об организации государственных похорон бывшего президента СССР Михаила Горбачёва ещё не принято.

Читайте подробнее: Песков рассказал, когда будет принято решение о похоронах Горбачёва