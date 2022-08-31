Москва, , 12:13 — REGNUM В российских школах нужно регулярно проводить уроки мужества с приглашением ветеранов боевых действий, что серьезно помогало бы воспитанию патриотизма у молодого поколения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Kremlin.ru

«Великая Отечественная война затронула в нашей семье почти каждую семью, и потому память о ней для подавляющего большинства была священна. Тем более что были живы непосредственные участники тех событий — наши отцы и деды, — напоминает политик. — Но время идет, ветераны той войны уходят от нас. И для многих сегодняшних школьников их подвиг становится чем-то далеким. Поэтому наша задача — поддерживать эту связь поколений, тем более что нацизм тогда и сейчас — это одно и то же абсолютное зло, с которым мы должны бороться», — сказал депутат.

По его словам, в подавляющем большинстве российских регионов о борьбе с неонацизмом знают в основном по сообщениям СМИ.

«В связи с этим мы предлагаем регулярно проводить во всех российских школах уроки мужества, уроки патриотизма, куда приглашали бы участников боевых действий, включая ветеранов спецоперации. Доверие у детей к рассказам очевидцев гораздо больше, чем к СМИ, а живой пример перед глазами — лучший способ воспитать патриотизм», — добавил Миронов.

По его словам, такие уроки можно проводить 1 сентября, в День народного единства, в День защитника Отечества и ко Дню Победы.