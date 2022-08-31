Кострома, 31 августа, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Работники муниципального Костромагорводоканала устраняют последствия ливня, прошедшего в ночь с 30 на 31 августа в Костроме. Об этом сообщает администрация города.

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Некоторые участки ливневой канализации не справились с нагрузкой, что привело к затоплению дорог и тротуаров. Чтобы увести воду с улиц, коммунальщики промывают решётки от бытового мусора, песка и листьев по более чем 33 участкам дорожной сети, в том числе на мосту через реку Кострому. Завершить работы специалисты надеются до конца дня.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Костромском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ливень с грозой продлился с 2.45 до 6.30 утра. Он был действительно сильным — в черте города выпало 13 миллиметров осадков, что на 2 миллиметра меньше неблагоприятного уровня. Опасным показателем считается, когда на почву выпадает 50-миллиметровый слой. В этом случае возможно подтопление подвалов и затопление частных домов, хозяйственных построек.

В ближайшую неделю костромичей ждут холода. Дневная температура воздуха опустится до 11 — 14 градусов, почти каждый день в области будут лить дожди.