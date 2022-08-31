Вашингтон, 31 августа 2022, 14:14 — REGNUM Продюсер сериала «Нарко» Хосе Падилья подал иск на бывшего коллегу Эрика Ньюмана. Об этом сообщил портал The Wrap 31 августа.
Причиной обращения в суд стал невыплаченный продюсеру процент c прибыли от шоу. Падилья утверждает, что Ньюман и его компания тайно заработали на сериале «несколько миллионов долларов, о которых не сообщили», вследствие чего требует взыскать с бывшего коллеги миллион долларов.
Напомним, сериал «Нарко» рассказывает о становлении колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Выход шоу состоялся в 2015 году.
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