Вашингтон, , 14:14 — REGNUM Продюсер сериала «Нарко» Хосе Падилья подал иск на бывшего коллегу Эрика Ньюмана. Об этом сообщил портал The Wrap 31 августа.

Первые кадры из нового сезона «Нарко» Цитата из сериала «Нарко» реж Гильермо Наварро, Андрес Байс. 2018. Колумбия, США

Причиной обращения в суд стал невыплаченный продюсеру процент c прибыли от шоу. Падилья утверждает, что Ньюман и его компания тайно заработали на сериале «несколько миллионов долларов, о которых не сообщили», вследствие чего требует взыскать с бывшего коллеги миллион долларов.

Напомним, сериал «Нарко» рассказывает о становлении колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Выход шоу состоялся в 2015 году.

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