Москва, 31 августа, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Существенных подвижек в направлении возобновления переговоров по договору о СНВ с США пока нет. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 31 августа журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM СНВ-3

По его словам, по этой теме «сигналы есть». В возобновлении переговоров Россия заинтересована в равной степени, как и весь земной шар. Дипломаты работают, существенных подвижек пока нет.

«Мы убеждены, что возобновление этих переговоров по ДСНВ должно происходить без каких-либо одолжений», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, между Россией и США действует соглашение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до 5 февраля 2026 года.

Читайте также: Не всё ядерное оружие США учтено договором СНВ-3