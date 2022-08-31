Лондон, , 12:09 — REGNUM Возвращение иранской ядерной сделки может означать и возвращение большого объема иранской нефти на международные рынки, что повлечет за собой значительное снижение цен, как передает 31 августа CNBC.

Иранская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

До того, как США ввели санкции против Ирана после выхода из сделки в 2018 году, Иран был третьим по величине производителем нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии и Ирака. В 2017 году он был четвертым по величине производителем нефти в мире после США, Саудовской Аравии и России.

«ОПЕК может легко производить 30,5 млн баррелей в день, если Иран вернется», — сказал аналитик лондонской фирмы PVM Oil Associates Тамаш Варга в интервью CNBC.

При таком сценарии Варга прогнозирует падение нефти марки Brent до $65 за баррель во второй половине 2023 года.

Это значительное падение по сравнению с текущей ценой, которая утром 30 августа в Нью-Йорке торговалась по цене чуть более 101 доллара за баррель.

Ранее в августе министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Салман предупредил, что ОПЕК может быть вынуждена сократить добычу нефти. Министр объяснил это тем, что физический и бумажный рынки «разъединены», причем последний страдает от «очень низкой ликвидности, крайней волатильности».

Потенциальное возвращение Ирана на рынок также вызывает беспокойство, говорят аналитики.

«ОПЕК+, возможно, готовится к возвращению Ирана, — предупредил Варга. — Если ядерная сделка будет возобновлена, 1-2 миллиона баррелей в день дополнительной нефти могут выйти на рынок за сравнительно короткий период времени».

Глава отдела глобальной сырьевой стратегии в RBC Capital Markets Хелима Крофт, сказала на прошлой неделе, что «в начале этого года… Саудовская Аравия и другие региональные игроки были достаточно уверены, что иранская сделка не состоится в ближайшем будущем… Теперь, когда переговоры возобновились, полагаю, они будут сосредоточены как на рынке нефти, так и на более широких последствиях этой сделки».

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