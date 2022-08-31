Лондон, 31 августа, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Возвращение иранской ядерной сделки может означать и возвращение большого объема иранской нефти на международные рынки, что повлечет за собой значительное снижение цен, как передает 31 августа CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

До того, как США ввели санкции против Ирана после выхода из сделки в 2018 году, Иран был третьим по величине производителем нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии и Ирака. В 2017 году он был четвертым по величине производителем нефти в мире после США, Саудовской Аравии и России.

«ОПЕК может легко производить 30,5 млн баррелей в день, если Иран вернется», — сказал аналитик лондонской фирмы PVM Oil Associates Тамаш Варга в интервью CNBC.

При таком сценарии Варга прогнозирует падение нефти марки Brent до $65 за баррель во второй половине 2023 года.

Это значительное падение по сравнению с текущей ценой, которая утром 30 августа в Нью-Йорке торговалась по цене чуть более 101 доллара за баррель.

Ранее в августе министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Салман предупредил, что ОПЕК может быть вынуждена сократить добычу нефти. Министр объяснил это тем, что физический и бумажный рынки «разъединены», причем последний страдает от «очень низкой ликвидности, крайней волатильности».

Потенциальное возвращение Ирана на рынок также вызывает беспокойство, говорят аналитики.

«ОПЕК+, возможно, готовится к возвращению Ирана, — предупредил Варга. — Если ядерная сделка будет возобновлена, 1-2 миллиона баррелей в день дополнительной нефти могут выйти на рынок за сравнительно короткий период времени».

Глава отдела глобальной сырьевой стратегии в RBC Capital Markets Хелима Крофт, сказала на прошлой неделе, что «в начале этого года… Саудовская Аравия и другие региональные игроки были достаточно уверены, что иранская сделка не состоится в ближайшем будущем… Теперь, когда переговоры возобновились, полагаю, они будут сосредоточены как на рынке нефти, так и на более широких последствиях этой сделки».