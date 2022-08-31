Бамиан, Афганистан, 31 августа, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Ряд жителей уезда Панджаб афганской провинции Бамиан выступили с протестом против отсутствия медицинских услуг, нехватки лекарств и пренебрежительного отношения со стороны работников системы здравоохранения уезда.

Pixabay.com В больнице

Жители районов Мехр, Тарапс и Тарги уезда Панджаб сообщили газете «8 Собх», что деятельность уездной больницы парализована из-за коррупции и предвзятого отношения со стороны органов здравоохранения.

Они обвиняют должностных лиц медицинского учреждения AHS и клиники СНС в сговоре с целью растраты средств и лекарств, выделенных этой больнице. По их словам, уже год в больнице нет женщин-врачей и медсестёр, лекарства не выдаются, большая часть медуслуг не оказывается, а время её работы сокращено с 24 до восьми часов.

Они добавили, что машину скорой помощи, которую минздрав выделил этому уезду, сейчас в личных целях использует глава AHS Хабибзай.

Протестующие говорят, что шесть медработников этой клиники не исполняют своих обязанностей уже год, хотя получают в полной мере зарплату и все пособия. По их словам, жители региона несколько раз поднимали свои проблемы перед губернатором талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отделом здравоохранения Бамиана, но они не были решены.

Следует отметить, что Мехр, Тарапс и Тарги относятся к числу отдалённых и труднодоступных районов, и большинство заболевших не могут добираться до больниц, особенно зимой.