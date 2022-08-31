Ярославль, 31 августа 2022, 12:10 — REGNUM В Ярославской области за полгода выросла первичная заболеваемость наркоманией. Об этом сообщает правительство региона.
Заседание антинаркотической комиссии прошло 30 августа 2022 года.
При этом, за полугодие стало меньше зарегистрированных смертельных отравлений наркотиками и психотропными веществами на 40 процентов в сравнении с аналогичном периодом в 2021 году. Не смертельных отравлений стало меньше на 64,4 процента. Стоит отметить, что две тысячи школьников прошли медосмотры по результатам которых выяснилось, что трое из них употребляли наркотики.
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