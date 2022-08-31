Ярославль, , 12:10 — REGNUM В Ярославской области за полгода выросла первичная заболеваемость наркоманией. Об этом сообщает правительство региона.

Наркомания Kerch Vostok

Заседание антинаркотической комиссии прошло 30 августа 2022 года.

«В регионе отмечается рост первичной заболеваемости наркоманией. Выше среднеобластного показатель первичной заболеваемости наркоманией наблюдается в Ярославле, Некрасовском, Гаврилов-Ямском, Первомайском, Переславском и Ростовском муниципальных районах. Не зарегистрировано новых пациентов в Большесельском, Борисоглебском, Брейтовском, Любимском, Мышкинском, Некоузском, Пошехонском, Угличском и Рыбинском муниципальных районах», — сообщили в областном правительстве.

При этом, за полугодие стало меньше зарегистрированных смертельных отравлений наркотиками и психотропными веществами на 40 процентов в сравнении с аналогичном периодом в 2021 году. Не смертельных отравлений стало меньше на 64,4 процента. Стоит отметить, что две тысячи школьников прошли медосмотры по результатам которых выяснилось, что трое из них употребляли наркотики.

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