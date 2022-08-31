Петропавловск-Камчатский, , 12:05 — REGNUM Введённые санкции не отразятся на изучении популяции краснокнижных животных в России, об этом на форуме «Экосистема. Заповедный край», который проходит на Камчатке, заявили эксперты.

Тигр Claudio Gennari

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Специалистов по изучению методов восстановления популяций амурского тигра, дальневосточного леопарда, зубра, снежного барса, белого медведя, гренландского кита активно поддерживает бизнес. С введёнными экономическими ограничениями стали невозможны международные транзакции.

«Активно помогать животным стало признаком хорошего тона для многих крупных компаний в России. Сегодня некоторые компании вынуждены были сократить помощь из-за невозможности проведения международных транзакций, но, уверена, варианты решения трудностей будут найдены. Учёные продолжают свою работу, проекты по исследованию популяций краснокнижных животных на «стоп» не поставлены», — рассказала руководитель Росзаповедцентра Дарья Мацук.

Проблемы могут возникнуть с обслуживанием оборудования, которое используется для изучения популяции редких животных. Но, как заверил участников форума сотрудник Центра реабилитации рыси ABCR Святослав Лукаревский, этим вопросом уже занимаются в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, во время торжественного открытия форума «Экосистема. Заповедный край» к участникам и гостям мероприятия в режиме видеоконференцсвязи обратился первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.