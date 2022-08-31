Число погибших из-за ДТП в Индонезии увеличилось
Джакарта, 31 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Число погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Бекаси (Индонезия), увеличилось до 11 человек, сообщает CNN Indonesia.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Индонезия
«По последним данным, 11 человек погибли», — заявил начальник полиции Бекаси на месте происшествия.
В результате инцидента пострадали индонезийские школьники. Начальная школа Бекаси закрыта на три дня из-за несчастного случая со смертельным исходом.
Как сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли люди, произошло в Бекаси, в Индонезии.