Джакарта, 31 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Число погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Бекаси (Индонезия), увеличилось до 11 человек, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«По последним данным, 11 человек погибли», — заявил начальник полиции Бекаси на месте происшествия.

В результате инцидента пострадали индонезийские школьники. Начальная школа Бекаси закрыта на три дня из-за несчастного случая со смертельным исходом.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли люди, произошло в Бекаси, в Индонезии.