Канберра, 31 августа, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Более пристальное внимание правительства Австралии к высшему образованию может помочь решить кризис нехватки рабочей силы и навыков. Об этом 31 августа заявил вице-канцлер Сиднейского университета профессор Марк Скотт в своем обращении к Национальному пресс-клубу страны, пишет британская TheGuardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

В преддверии правительственного саммита по труду, который стартует 1 сентября в Канберре, вице-канцлер отметил, что крайне важно увеличить национальные инвестиции в исследования для создания рабочих мест в будущем.

«Я бы хотел, чтобы участники завтрашнего саммита по труду рассмотрели не только насущные проблемы, одним из ответов на которые наверняка станет миграция, но и те проблемы, с которыми Австралия будет бороться через десять лет», — сказал Скотт.

Он также добавил, что доступность высшего образования является непреклонным условием, отметив, что в скором времени в Сиднейский университет зачислят более чем 1000 студентов из бедных социально-экономических слоев населения и неблагополучных школ.