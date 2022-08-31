Барнаул, 31 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Алтайском крае тяжелобольных детей обеспечат бесплатными лекарствами, сообщает 31 августа минздрав региона.

Рикардо Канальс-и-Льямби. Больной ребёнок. 1903

Также отмечается, что в крае проживает 198 детей, страдающих от угрожающих жизни, хронических и редких заболеваний. Своевременно предоставить им медикаменты удаётся благодаря совместной работе Минздрава региона и Фонда поддержки таких детей «Круг добра», который был создан по указу главы государства Владимира Путина.

Накануне Алтай получил лекарства для детей с девятью видами тяжёлых заболеваний, в числе которых муковисцидоз, ахондроплазия, спинальная мышечная атрофия. Запаса большинства препаратов хватит до конца 2022 года. Как отметают в минздраве региона, поставки медикаментов будут продолжены.

Так, в ближайшее время ожидается поступление препарата «Эверолимус» для лечения туберозного склероза, медицинских изделий для детей с буллёзным эпидермолизом.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что на сегодняшний день недостатка в запасах лекарств для детей в России нет, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко известил 1 июня 2022 года.

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