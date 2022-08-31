Алжир, 31 августа, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун принял своего коллегу президента Республики Гвинея-Бисау Омаро Сиссоко-Омбало. Об этом 31 августа сообщает Algerie Presse Service (APS).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

По данным журналистов, в ходе встречи лидеры двух стран обсудили вопросы урегулирования дипломатических отношений, которые ранее были разорваны.

«Есть обстоятельства, которые заставили две наши страны отойти друг от друга, но с этого визита отношения между двумя странами вернутся в нормальное русло. Мы исправим эту ошибку», — заявил Абдельмаджин Теббун по итогам встречи со своим коллегой.

Президент Алжира также заявил о том, что в ближайшее время дипломатические отношения между странами возобновятся в полной мере, и в Гвинее-Бисау вновь откроется алжирское посольство.