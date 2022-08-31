Москва, 31 августа, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров 1 сентября посетит МГИМО и гимназию имени Примакова и выступит перед студентами учебных заведений. Об этом сегодня, 31 августа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Foma Здание МГИМО

Она отметила, что министр иностранных дел из года в год традиционно посещает МГИМО, встречается со студентами-первокурсниками и преподавателями вуза.

«Встречи Лаврова в День знаний всегда интерактивные, это живой диалог, транслироваться он будет на ресурсах МИД в интернете», — уточнила Захарова.

ИА REGNUM ранее сообщало, Сергей Лавров в своё время и не планировал поступать в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).

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