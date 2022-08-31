Москва, 31 августа 2022, 12:02 — REGNUM Даже если в РФ реализуется самый худший вариант и машиностроение с химией в самом деле потеряют 200-300 тысяч рабочих мест, то безработица в России не увеличится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко.

Бен Шан. Безработица
Бен Шан. Безработица

«Вообще лучшим показателем фактической безработицы в нашей стране является динамика стоимости услуг мигрантов из [Туркестана], — отметил он. — Как известно, Россия не первый год испытывает недостаток трудовой силы, особенно в сфере рабочих специальностей, недостаток этот восполняется гостями из ближнего зарубежья. По тому, как меняется средняя стоимость их услуг, можно судить о насыщении и белого, и серого рынка труда. Так вот, стоимость услуг мигрантов растет, и там, где раньше они готовы были работать за 1000-1500 рублей в смену, сейчас чек уже 2000-2500 рублей. Это говорит о том, что подчас не хватает даже мигрантов».

Поэтому рынок труда в России, как полагает Пальченко, можно по-прежнему считать недонасыщенным.

«Даже если кто-то в результате санкций потеряет работу, то при желании он достаточно быстро её найдёт. Кроме того, Россия приспособилась к последствиям от санкции даже быстрее, чем ожидалось. Контрагенты российских предприятий видят возможности для себя и перестраиваются для работы в нашей стране, поэтому массовой потери рабочих мест не будет», — сказал Пальченко.

Напомним, как сообщалось ранее, по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, в РФ нет существенных признаков ухудшения ситуации на рынке труда, однако есть риски для 200-300 тыс. рабочих мест в сфере машиностроения.