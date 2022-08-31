Москва, , 12:02 — REGNUM Даже если в РФ реализуется самый худший вариант и машиностроение с химией в самом деле потеряют 200-300 тысяч рабочих мест, то безработица в России не увеличится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко.

Бен Шан. Безработица

«Вообще лучшим показателем фактической безработицы в нашей стране является динамика стоимости услуг мигрантов из [Туркестана], — отметил он. — Как известно, Россия не первый год испытывает недостаток трудовой силы, особенно в сфере рабочих специальностей, недостаток этот восполняется гостями из ближнего зарубежья. По тому, как меняется средняя стоимость их услуг, можно судить о насыщении и белого, и серого рынка труда. Так вот, стоимость услуг мигрантов растет, и там, где раньше они готовы были работать за 1000-1500 рублей в смену, сейчас чек уже 2000-2500 рублей. Это говорит о том, что подчас не хватает даже мигрантов».

Поэтому рынок труда в России, как полагает Пальченко, можно по-прежнему считать недонасыщенным.

«Даже если кто-то в результате санкций потеряет работу, то при желании он достаточно быстро её найдёт. Кроме того, Россия приспособилась к последствиям от санкции даже быстрее, чем ожидалось. Контрагенты российских предприятий видят возможности для себя и перестраиваются для работы в нашей стране, поэтому массовой потери рабочих мест не будет», — сказал Пальченко.

Напомним, как сообщалось ранее, по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, в РФ нет существенных признаков ухудшения ситуации на рынке труда, однако есть риски для 200-300 тыс. рабочих мест в сфере машиностроения.