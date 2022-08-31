Вашингтон, 31 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В новом отчёте международная организация Amnesty International обвинила иранские и турецкие пограничные службы в применении крайнего насилия для предотвращения въезда афганских беженцев в эти страны. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Hashoo Foundation USA Афганские беженцы

По данным организации, иранские и турецкие пограничники стреляли в детей, женщин и мужчин, ищущих убежища. При этом ряд афганских беженцев подверглись пыткам и жестокому обращению после въезда на территорию Турции и Ирана и были депортированы в Афганистан.

Отчёт подготовлен на основе интервью с десятками афганских беженцев, в том числе 74 человек, депортированных из этих двух стран.

Организация задокументировала и опубликовала сведения об убийстве 11 афганских беженцев иранскими и ещё трёх — турецкими пограничниками.

Amnesty International заявляет, что ни один афганский беженец не должен быть принуждён к возвращению в Афганистан, потому что «им угрожает серьёзная опасность нарушения их прав».