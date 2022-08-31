Канберра, 31 августа, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Изменение карантинного периода в Австралии и выплаты по ковиду тем, кто отправляется на самоизоляцию, будут в центре внимания, когда, лидеры штатов и территорий встретятся для заседания Национального кабинета министров 31 августа в Сиднее. Как пишет газета TheGuardian, уже сейчас финансовые власти страны посылают гражданам сигналы, согласно которым помощь вечной не бывает.

Австралийские доллары

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз примет своих коллег из штатов в Сиднее, где главы регионов будут настаивать на сокращении периода карантина с семи до пяти дней.

Хотя федеральное правительство Австралии и будет следовать рекомендациям медиков по вопросам здравоохранения, жителям страны не следует ожидать, что экстренные выплаты будут продолжаться вечно, предупредил казначей Джим Чалмерс.

«Реальность… такова, что такие выплаты не могут продолжаться вечно, [и] они также зависят от некоторых других способов, которыми мы реагируем на медицинские и экономические проблемы», — сказал федеральный казначей на пресс-конференции.