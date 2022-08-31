Якутск, 31 августа 2022, 12:06 — REGNUM В 12 арктических районах Якутии начался отопительный сезон. К теплу подключены все объекты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 августа в оперативном штабе республики.
Читайте также: В Якутии ждут первого снега
Первыми к отоплению 27 и 28 августа были подключены жители Абыйского и Момского районов, затем — Эвено-Бытантайского и Жиганского, а также посёлок Батагай. В начале сентября отопление дадут в вилюйской, заречной и центральной группе районов, а также в Якутске.
Как сообщало ИА REGNUM, в Верхневилюйском районе Якутии отопительный сезон начался в начале августа. Тепло дали для того, чтобы жители имели возможность просушить дома после паводка.