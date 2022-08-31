Воронеж, 31 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Уголовное дело о причинении руководством управляющих компаний в Воронеже ущерба на 50 млн рублей передано в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 31 августа. Незаконная деятельность фигурантов была пресечена в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Воронежу совместно с коллегами из регионального УФСБ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

68-летний бывший директор одной из УК Воронежа обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием»), его коллега проходит обвиняемым по трём эпизодам аналогичных преступлений.

По версии следователей, 66-летний фигурант дела в 2019 году заключил договоры с поставщиками коммунальных услуг. Оплата должна была производиться посредством ежемесячных платежей собственников или квартиросъемщиков многоквартирных домов. Однако деньги, которые перечислялись жителями на оплату услуг, директор УК лишь частично переводил на счета компаний-поставщиков, часть расходовал на иные цели управляющей компании. В общей сложности, как полагают следователи, директор УК присвоил более 29 млн рублей.

В том же году, согласно материалам дела, обвиняемый склонил своего знакомого, который также являлся директором УК (учредителем — его дочь), к той же схеме. За два года энергопоставщикам был причинён ущерб в более чем 21 млн рублей.

«Общий ущерб, причиненный организациям, поставляющим коммунальные услуги, составил более 50 млн рублей», — уточнили в полиции.

Материалы уголовного дела направлены в Железнодорожный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.