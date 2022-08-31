Москва, 31 августа, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Двойными стандартами и лицемерием назвал заявления представителей западных стран депутат Госдумы России Амир Хамитов («Новые люди»), представляющий в парламенте Московскую область, Татарию и Башкирию. Так он прокомментировал 31 августа в своем телеграм-канале призыв американского бригадного генерала Марка Арнольда к НАТО снять запрет на удары по России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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«Напрашивается очевидный вопрос: кто здесь агрессор? Американские военные, не стесняясь, призывают к нападению на Россию, но осуждения подобной риторики с их стороны что-то не слышно ни в Евросоюзе, ни в ООН, ни в других международных организациях. Двойные стандарты и лицемерие, с которым делают свои заявление представители западных стран, уже давно не удивляют», — заявил Хамитов.

Депутат отметил, что удивляет совсем другое.

«Есть ли какая-то грань, за которой они способны остановиться? Или ненависть к России, вырвавшейся из-под контроля, настолько застилает глаза, что прикрываться хотя бы формальной логикой и здравым смыслом уже не нужно?» — заявил депутат.

Он отметил, что каждое подобное заявление является лишним подтверждением правильности действий России.

«Ведь если те, кто мечтает держать тебя в своей власти, призывают к насилию против тебя — значит, других способов влияния и убеждения у них уже не осталось. Злится всегда тот, кто слабее, он же в результате и проигрывает, потому что за своими эмоциями уже не видит реальной картины происходящего. И победа будет за нами!» — подчеркнул Хамитов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что бригадный генерал ВС США в отставке Марк Арнольд заявил, что США нужно предоставить киевскому режиму оружие и разрешение для удара вглубь России.

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