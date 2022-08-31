Стокгольм, 31 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Избиратели, голосующие за Шведских демократов, стали более охотно допускать мысль, что в правое правительство Швеции могут попасть Либералы. Это показывает опрос, проведенный газетой DN и социологами из Ipsos.

Holger.Ellgaard Три короны, национальный символ Швеции

Данные опроса были опубликованы на страницах издания 31 августа.

54% опрошенных избирателей Шведских демократов говорят, что они могут пойти на то, что в правительстве Швеции окажутся Либералы — по сравнению с 33% в февральском опросе.

Среди избирателей Либералов уровень противостояния по вопросу попадания уже Шведских демократов в правительство также несколько снижается. Однако лишь 25% могут согласиться с тем, чтобы одиозная партия попала в правый кабинет министров Швеции (по сравнению с 14% в февральском опросе).

В опросе DN/Ipsos, проведенном в период с 16 по 24 августа, приняли участие 1 279 жителей страны, обладающих правом голоса.