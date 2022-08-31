Берлин, 31 августа, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Горбачёва его дочери Ирине Вирганской. Заявление Штайнмайера процитировала 31 августа в Twitter его пресс-секретарь Керстин Гаммелин.

OSCE Parliamentary Assembly Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент ФРГ назвал последнего Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва »великим государственным деятелем». Он отметил его «решающий вклад в единство Германии», мужество в деле «демократических открытий и наведения мостов между Востоком и Западом».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший и единственный президент СССР Михаил Горбачёв ушёл из жизни 30 августа в возрасте 91 года. В последние годы он находился под постоянным медицинским наблюдением.

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