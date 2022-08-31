Стокгольм, 31 августа 2022, 11:57 — REGNUM Крупнейшая оппозиционная партия Швеции Умеренные получила именно ту предвыборную кампанию в стране, которую и хотела, выборы вращаются вокруг вопросов преступности, иммиграции и экономики. Однако у Умеренных есть серьезные проблемы. Об этом в своей аналитической статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон
Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон
Moderaterna.se

По его словам, сегодня календарь показывает 31 августа, а значит до дня «Д» осталось 11 дней. 11 дней до выборов, а опросы показывают, что Умеренные перемещаются на третье место, уступая Шведским демократам.

«Среди Умеренных сейчас растет опасение, что избирательная кампания закончится двойным ударом: партия может одновременно проиграть борьбу за пост премьер-министра и Шведские демократы могут стать второй по величине партией», написал Кнутсон.

Напомним, что ранее шведские СМИ неоднократно писали, что если лидеру Умеренных Ульфу Кристерссону не удастся взять реванш за проигранные выборы в риксдаг 2018 года, то со своим постом он может попрощаться.