Стокгольм, , 11:57 — REGNUM Крупнейшая оппозиционная партия Швеции Умеренные получила именно ту предвыборную кампанию в стране, которую и хотела, — выборы вращаются вокруг вопросов преступности, иммиграции и экономики. Однако у Умеренных есть серьезные проблемы. Об этом в своей аналитической статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон Moderaterna.se

По его словам, сегодня календарь показывает 31 августа, а значит до дня «Д» осталось 11 дней. 11 дней до выборов, а опросы показывают, что Умеренные перемещаются на третье место, уступая Шведским демократам.

«Среди Умеренных сейчас растет опасение, что избирательная кампания закончится двойным ударом: партия может одновременно проиграть борьбу за пост премьер-министра и Шведские демократы могут стать второй по величине партией», — написал Кнутсон.

Напомним, что ранее шведские СМИ неоднократно писали, что если лидеру Умеренных Ульфу Кристерссону не удастся взять реванш за проигранные выборы в риксдаг 2018 года, то со своим постом он может попрощаться.