Иркутск, 31 августа, 2022, 11:52 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 31 августа известило о начале проведения доследственной проверки по факту причинения тяжкого вреда здоровью шестилетней девочке.

Pikabu.ru Кирпич

Вечером 29 августа неизвестные из окна подъезда жилого дома в мкр. Университетский г. Иркутск сбросили кирпич, который попал ей по голове. По предварительным данным, кирпич из окна выбросил семилетний подросток, который не знал, что внизу находятся люди.

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести вреда здоровью, изучаются условия жизни детей, опрашиваются свидетели. По результатам проверки будет принято правовое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области двое подростков 14 и 15 лет предстали перед судом по обвинению в разбое.

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