Донецк, 31 августа, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики и ВС России за прошедшие сутки уничтожили более 20 боевиков ВСУ, американскую гаубицу М777, танк и три миномета. Об этом 31 августа сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника: 155-миллиметровая гаубица М777, танк, три 120-миллиметровых миномета, два грузовых автомобиля с боекомплектом. Потери среди личного состава противника составили более 20 националистов», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки силы Луганской Народной Республики уничтожили до 55 боевиков ВСУ и пять бронетранспортеров.

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