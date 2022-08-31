Стокгольм, 31 августа, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Лидер Умеренных Ульф Кристерссон в интервью изданию Göteborgs-Posten заявил, что последние электоральные успехи Шведских демократов, о которых свидетельствуют последние опросы, не создают проблемы для его собственной партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон

«Лишь Умеренные могут сформировать правительство Швеции, которое сможет завоевать доверие большинства в риксдаге. Думаю, это все прекрасно понимают», — заявил 31 августа лидер оппозиции Кристерссон.

Кристерссон рассматривает различия между Умеренными и Шведскими демократами в отношении, например, фонда страхования по безработице как проблему, которую можно решить.

«Будут традиционные переговоры по бюджету, ничего нового. Если вы не можете договориться о бюджете, то вы не сможете управлять. [Премьер-министр Швеции] Магдалена Андерссон знавала это не понаслышке трижды», — сказал Кристерссон в интервью газете Expressen.

Напомним, что выборы в Швеции состоятся 11 сентября.