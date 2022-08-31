Миасс, Челябинская область, , 11:50 — REGNUM В Миассе Челябинской области местного жителя задержали за торговлю нелегальным алкоголем. Об этом сообщает областной главк МВД.

Алкоголь

Товар хранился в гаражном боксе. Там обнаружили порядка 5,5 тыс. бутылок. Общая стоимость изъятого превысила 1,5 млн рублей.

По предварительным данным, эту продукцию он приобретал в одном из соседних регионов. Сейчас в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Челябинской области обнаружили и изъяли крупные партии нелегального табака и алкоголя.