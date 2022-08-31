Палестина, 31 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. На Западном берегу реки Иордан произошла перестрелка между местными боевиками и израильскими военными. Об этом 31 августа сообщает информационное агентство Quds.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Израиля

По данным журналистов, столкновения начались утром 31 августа в окрестностях города Сильвад южнее Рамаллы. Спецназ израильской армии окружил несколько домов местных жителей, в поисках членов боевиков местной ячейки одной из палестинских группировок.

Отмечается, что после перестрелки силовиками были задержаны четверо палестинцев. Один из них получил ранение в ногу.

Журналисты сообщают, что штурм происходил в то время, когда местные жители идут на работу, поэтому силовики столкнулись со стихийной акцией протеста. Для разгона толпы силовиками был применён слезоточивый газ.